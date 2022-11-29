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29 ноября, 13:54

Дефектолог объяснила, как выявить у ребёнка нарушения в поведении

Логопед Покровская: Отсутствие реакции у ребёнка на своё имя говорит о нарушении поведения

Чаще всего нарушение поведения у детей появляется из-за несформированности психических процессов, которые позволяют малышам вести себя так, как ожидают взрослые. А определить подобные "отклонения" достаточно просто — признаком, например, может быть отсутствие у ребёнка реакции на собственное имя. Об этом в беседе с РИАМО заявила логопед-дефектолог Юлия Покровская. По её словам, это говорит о том, что у малыша есть проблемы с пониманием речи.

"Чаще всего в нарушениях ребёнка мы видим неустойчивое внимание, когда он быстро берёт игрушку, кидает её и переходит к следующей. Например, если у него в руках оказались кубики, он не строит домик или башенку, а берёт их и разбрасывает", — отметила она.

Кроме того из нарушений отмечаются трудности адаптации. Так, если ребёнок в новом помещении начинает кричать, залезать куда-то и прятаться за мать, то это повод обратиться к специалисту. Покровская рассказала, что в работе дефектолога есть несколько базовых принципов, один из них — генетический, когда ребёнку помогают овладеть всеми этапами развития.

"Второй принцип — учёт ведущего вида деятельности. На каждом этапе есть вид деятельности, который развивает ребёнка и приводит к формированию необходимых психических образований", — добавила эксперт.

По словам логопеда, у малышей ведущий вид деятельности — общение с родителем. А в промежутке от одного года до трёх лет дети взаимодействуют с предметами и изучают их свойства. До семи лет ребёнок активнее играет, поэтому этот факт нужно учесть при его развитии.

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Ранее эксперт Крашкина заявила, что детское поведение взрослого при общении с ребёнком чревато конфликтами. Когда родитель начинает кричать на ребёнка — это и есть пример "детского" поведения.

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Никита Осипов
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