В Запорожской области медики по поручению Путина проводят профосмотры детей

По поручению президента РФ Владимира Путина Минздрав России организовал профилактические осмотры и диспансеризацию детей, живущих в Запорожской области.

Ребят обследуют педиатры и узкие специалисты. Всего в регионе работает восемь бригад, в их составе 102 медработника из разных субъектов страны. Врачи уже осмотрели 10 129 детей и подростков до 18 лет.

"Детки нуждаются в профосмотре. Сейчас очень много проблем обнаруживают у детей, а их родители звонят на горячую линию и спрашивают самое банальное — когда будет профосмотр", — заявила в беседе с "ЗаМедиа" начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Запорожской области Лариса Артёмова.

Среди профильных специалистов — офтальмологи, невропатологи, психиатры, кардиологи и специалисты по ультразвуковой диагностике. В Министерстве здравоохранения Запорожской области заявили, что все дети должны пройти медосмотр, поскольку именно сегодня делается контрольный срез по состоянию их здоровья. В дальнейшем специалисты смогут заниматься каждым ребёнком индивидуально.