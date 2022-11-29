Главу МИД Белоруссии Макея похоронили в Минске

Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске с военными почестями и исполнением гимна под оружейные залпы.

Церемонию прощания с дипломатом, которая прошла в минском Доме офицеров, посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также выразил соболезнования родным и близким Макея и возложил цветы к гробу политика.