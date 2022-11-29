Главу МИД Белоруссии Макея похоронили в Минске
Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске с военными почестями и исполнением гимна под оружейные залпы.
Церемонию прощания с дипломатом, которая прошла в минском Доме офицеров, посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также выразил соболезнования родным и близким Макея и возложил цветы к гробу политика.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился с главой МИД Республики Владимиром Макеем. Видео © t.me / "Пул Первого"
Напомним, о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно 26 ноября. Он занимал данный пост с 20 августа 2012 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ