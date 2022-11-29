В России сказочно вырос спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки на предновогодние даты вырос в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Как рассказали сайту kp.ru в сервисе для размещения объявлений "Авито", родители уже вовсю начали бронировать артистов. К слову, подсуетились и сами новогодние герои. Так, уже в ноябре количество объявлений от них увеличилось на 42% по сравнению с предыдущем годом.

Средняя стоимость визита Деда Мороза и его внучки составит около полутора тысяч рублей, в Москве, конечно же, дороже — от двух с половиной тысяч рублей. В обязанности артистов входит классическая игровая программа на дому для одного или нескольких детей. При этом ценник будет расти в зависимости от масштаба праздника. К примеру, стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки в детский сад или школу составляет в среднем по стране уже около трёх тысяч рублей, а в Москве — пять тысяч рублей.

Цена также зависит и от опыта новогодних героев. Свои услуги на "Авито" предлагают как артисты с многолетним стажем, так и студенты актёрских вузов. Новички за выезд берут около двух тысяч рублей, а за выступление матёрого Деда Мороза придётся отдать не менее пяти тысяч рублей.