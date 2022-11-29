Польша отказалась отдавать Украине свои комплексы Patriot

Власти Польши не собираются отдавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшава заказала в США и надеется получить в ближайшее время. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Он напомнил, что у Германии и других союзников по НАТО тоже есть эти батареи, хотя под угрозой, по мнению Моравецкого, сейчас находится "скорее польское небо, а не немецкое".

"Системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые поступают нам", — сказал он.

Американский зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot состоит на вооружении армии США и союзников с 1982 года. Система способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 2,2 тысячи м/с с дальностью до 180 километров. Комплекс может одновременно сопровождать 125 объектов.