Россиянам напомнили правила уплаты имущественных налогов

Важно уплатить имущественные налоги до 1 декабря, ведь иначе могут грозить негативные последствия. Об этом в беседе с RT напомнил президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков. Речь идёт о начислении пеней, взыскании суммы неуплаченного налога через суд и ограничении выезда из РФ. Эксперт также заявил, что чем выше кадастровая стоимость недвижимости, тем больше штраф.

"1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Напомним, что сумма налога на недвижимое имущество исчисляется как процент от кадастровой стоимости объектов недвижимости: комнат, квартир, домов, дач, гаражей", — отметил Кулаков.

Он добавил, что для расчёта налога существуют определённые ставки: 0,1% от жилой недвижимости или гаража, 0,5% от стоимости всего остального и 2%, если стоимость объекта превышает 300 миллионов рублей. По словам эксперта, в некоторых регионах для определения размера платежей будут использоваться новые итоги государственной кадастровой оценки недвижимости и земли, которая состоялась в прошлом году.

Кроме того, эксперт напомнил, что по закону нельзя увеличивать имущественный налог для физлиц более чем на 10% в год. Льготы в данном случае имеют, в частности, многодетные семьи, военнослужащие, инвалиды, предпенсионеры и пенсионеры. При этом для её получения нужно обратиться в налоговую инспекцию.

"Льгота применяется в отношении одной квартиры, одного гаража и одного дома. Если в собственности гражданина несколько объектов недвижимости одного типа, то льгота будет применяться только в отношении одного, предварительно выбранного им. А вот налоговый вычет, на который имеют право все граждане, должен учитываться при расчёте налога", — заключил он.