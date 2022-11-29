Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 14:35

Диетолог рассказала, какой продукт поможет согреться в холода

Эндокринолог Лазуренко заявила, что сало помогает согреться в холодную погоду

Чтобы согреться в холода, стоит употреблять продукты с содержанием белков и жиров, подойдёт в том числе сало. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Если мы говорим про зиму, про холод, нужно понимать, что лучше всего держит энергетический ресурс жировая ткань. Следует обращать внимание именно на жиры и белки. В рацион в обязательном порядке нужно добавить сало", — отметила она.

Эксперт добавила, что в сале есть насыщенные жиры, которые организм, как правило, не откладывает про запас, а активно использует в повседневной работе. Данный продукт также содержит арахидоновую кислоту — она положительно влияет на нервную систему, участвует в передаче импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера.

По словам Лазуренко, для согревания человеку необходимо достаточное количество мышечной массы, поэтому важно употреблять также яйца, мясо, рыбу и кисломолочные продукты. При этом в холода организму нужна и витаминная поддержка. В этом случае можно обратить внимание на квашеную капусту и солёные огурцы, однако есть их слишком много не стоит, так как человек рискует набрать лишнюю жидкость и увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Врач назвала безопасные для фигуры перекусы и способы снизить аппетит

Врач назвала безопасные для фигуры перекусы и способы снизить аппетит

Ранее Лайф писал, что блюда со специями помогут согреться в холода. Об этом рассказала эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров