Диетолог рассказала, какой продукт поможет согреться в холода

Чтобы согреться в холода, стоит употреблять продукты с содержанием белков и жиров, подойдёт в том числе сало. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Если мы говорим про зиму, про холод, нужно понимать, что лучше всего держит энергетический ресурс жировая ткань. Следует обращать внимание именно на жиры и белки. В рацион в обязательном порядке нужно добавить сало", — отметила она.

Эксперт добавила, что в сале есть насыщенные жиры, которые организм, как правило, не откладывает про запас, а активно использует в повседневной работе. Данный продукт также содержит арахидоновую кислоту — она положительно влияет на нервную систему, участвует в передаче импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера.

По словам Лазуренко, для согревания человеку необходимо достаточное количество мышечной массы, поэтому важно употреблять также яйца, мясо, рыбу и кисломолочные продукты. При этом в холода организму нужна и витаминная поддержка. В этом случае можно обратить внимание на квашеную капусту и солёные огурцы, однако есть их слишком много не стоит, так как человек рискует набрать лишнюю жидкость и увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.