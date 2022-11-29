Назван самый популярный мессенджер у российских школьников

Безопасность иностранных мессенджеров сильнее всего беспокоит родителей российских школьников и их учителей, а сами ученики активнее всего пользуются сервисом "VK Мессенджер". Об этом говорится в результатах исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), которые оказались в распоряжении Лайфа.

Так, учителей и родителей интересуют безопасность и хранение данных в сервисе, где могут находиться персональные данные их детей и учеников. При этом случаи утечек сильно беспокоят представителей старшего поколения.

"В топ-3 самых популярных мессенджеров входят WhatsApp, Telegram и "VK Мессенджер". Состав топ-3 не меняется в зависимости от категорий участников образовательного процесса — данные мессенджеры используют как опрошенные учителя и родители, так и школьники, по мнению их родителей. Среди школьников широкое распространение получил "VK Мессенджер": они активно пользуются социальной сетью "ВКонтакте" и им удобнее и привычнее общаться внутри одной платформы со знакомым интерфейсом и функциональностью", — отмечается в результатах исследования.

В мессенджерах учителя чаще всего отправляют текстовые личные (86,7% участников опроса) и групповые сообщения (76,5%). Куда реже они используют голосовые сообщения и создают группы, а вот возможность аудиозвонков и отправки файлов является также достаточно популярной у педагогов. При этом чаще всего учителя интересуются функциями отправки больших учебных материалов, возможностью использовать один сервис для коммуникации и перехода в электронный журнал. По сути, запросы педагогов связаны с сокращением количества используемых платформ.

"Для родителей, как и для учителей, наиболее актуальным является запрос на сокращение количества используемых инструментов: 74,7% опрошенных родителей хотели бы иметь возможность перехода из мессенджера в электронный дневник и журнал, 70,6% хотели бы использовать для коммуникации по учебным вопросам один мессенджер, а не переключаться между различными платформами", — также отмечается в исследовании.

Кроме того, для учителей и опрошенных родителей остаётся важным, где именно хранятся данные, используемые в мессенджере, — в России или за рубежом. Так, большая часть представителей старшего поколения хотела бы, чтобы они хранились на территории нашей страны.

"Основной минус состоит в том, что те, кто общается в зарубежных мессенджерах, мало что контролируют. Все данные хранятся и обрабатываются на серверах за рубежом, поэтому отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица. Сегодня мы также можем видеть уязвимость WhatsApp: на днях произошла массовая утечка данных пользователей этого мессенджера — и это уже не первый подобный случай. Шифрование здесь — не панацея", — заметил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.