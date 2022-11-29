Первое судно с российскими удобрениями отправилось из Нидерландов в Африку

"Первая партия, содержащая 20 тысяч тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик", — говорится в заявлении.

Дюжаррик отметил, что это первая отправка из серии поставок удобрений, которые предназначаются ряду других африканских стран и будут осуществлены в ближайшие месяцы. В сообщении также говорится, что Организация Объединённых Наций приветствует передачу 260 тысяч тонн удобрений из РФ, которые хранятся в европейских портах и на складах. Там отметили, что это поможет облегчить гуманитарные нужды и предотвратить катастрофические потери урожая в Африке, где сейчас в разгаре посевной сезон.