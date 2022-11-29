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29 ноября, 14:54

Первое судно с российскими удобрениями отправилось из Нидерландов в Африку

Первое судно с удобрениями РФ вышло из порта Нидерландов в Африку. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Первая партия, содержащая 20 тысяч тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик", — говорится в заявлении.

Дюжаррик отметил, что это первая отправка из серии поставок удобрений, которые предназначаются ряду других африканских стран и будут осуществлены в ближайшие месяцы. В сообщении также говорится, что Организация Объединённых Наций приветствует передачу 260 тысяч тонн удобрений из РФ, которые хранятся в европейских портах и на складах. Там отметили, что это поможет облегчить гуманитарные нужды и предотвратить катастрофические потери урожая в Африке, где сейчас в разгаре посевной сезон.

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Варвара Романова
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