Первое судно с российскими удобрениями отправилось из Нидерландов в Африку
Первое судно с удобрениями РФ вышло из порта Нидерландов в Африку. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Первая партия, содержащая 20 тысяч тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик", — говорится в заявлении.
Дюжаррик отметил, что это первая отправка из серии поставок удобрений, которые предназначаются ряду других африканских стран и будут осуществлены в ближайшие месяцы. В сообщении также говорится, что Организация Объединённых Наций приветствует передачу 260 тысяч тонн удобрений из РФ, которые хранятся в европейских портах и на складах. Там отметили, что это поможет облегчить гуманитарные нужды и предотвратить катастрофические потери урожая в Африке, где сейчас в разгаре посевной сезон.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к расширению экспорта удобрений и работе по этой линии абсолютно со всеми партнёрами. По его словам, производство остаётся достаточно успешным, несмотря на искусственные препоны, которые создаются западными странами.
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