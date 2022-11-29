Русская классика написана так, что человек может к ней вернуться в любой момент жизни и каждый раз открыть что-то новое для себя. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на "Русских чтениях" в Российской государственной библиотеке.

Толстой: Русская классика написана так, что к ней можно вернуться в любой момент жизни. Видео © LIFE

"Я очень рад тому, что традиции возрождаются. Русское общество — общество традиционное. Мы, как отдельная цивилизация, всегда ценили литературу <...> К сожалению, потребление и массовая культура вытеснили традицию чтения <...> Однако русская классика написана так, что любой человек может к ней вернуться в любой момент жизни и каждый раз найти что-то новое для себя", — подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопросы журналистов, Толстой также затронул тему спецоперации на Украине. Депутат подчеркнул, что Россия поддержит "и жителей Херсона, Киева, Полтавы". По его словам, людей важно "вынуть из лона, где их намазали этим чесночным украинством".