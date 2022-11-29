Психотерапевт объяснила, почему ребёнку опасно спать с мамой

Совместный сон ребёнка с мамой может нанести физическую травму малышу, а со временем — психологическую. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"На начальном этапе это просто опасно, потому что уставшая мама может настолько глубоко уснуть, что в силу своих размеров, в сравнении с размером ребёнка, может просто перекрыть его дыхательные пути", — отметила она.

Эксперт добавила, что такое слияние с матерью в будущем помешает психологической адаптации ребёнка как отдельной личности. Это может коснуться детей, которым исполнился год или два. Кроме того, специалист опровергла распространённое мнение о том, что мальчики иногда выбирают жён, которые по характеру похожи на матерей. Крашкина пояснила, что некоторые молодые люди могут выбирать спутницу, которая совсем не напоминает родителя, потому что не принимают линию поведения близкого человека.