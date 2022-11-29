Россиянам рассказали о важности перехода на платформу "Моя школа" и наши аналоги "Википедии"

Защита персональных данных школьников — актуальная задача для разных стран, в том числе и для России. Каждая страна реализует её по-своему. Однако есть и общее в этих подходах — отказ от американских систем, так как их использование вызывает опасение по поводу конфиденциальности личной информации учащихся. Об этом в беседе с Лайфом рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Парламентарий напомнил, что в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон об использовании верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.

"Согласно закону, школы и колледжи должны использовать только государственные информационные системы, которые предполагают обработку персональных данных учащихся. Пример такой системы — ФГИС "Моя школа", которая с нового года заменит школьникам Word, Excel, Zoom и даст доступ к библиотеке цифрового контента", — отметил собеседник Лайфа.

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Ещё одним ресурсом, которым часто пользуются школьники, Горелкин назвал "Википедию", которая заняла чёткую антироссийскую позицию. Депутат убеждён, что важно иметь отечественные аналоги интернет-энциклопедии, которые не были бы политизированы и не искажали факты, как это сегодня делает "Википедия" в статьях, к примеру, посвящённых специальной военной операции. Собеседник Лайфа отметил, что многие исторические факты подаются "Википедией" в прозападной интерпретации, что совершенно недопустимо.

"Платформа, которая позиционировалась как общемировой гуманитарный ресурс, теперь используется её владельцами для ведения информационной войны против России. Конечно, нам нужно уходить от использования "Википедии" и развивать свои альтернативные платформы, на одной из которых, "Руниверсалисе", уже опубликовано более миллиона статей. Развивается и научно-образовательный энциклопедический портал "Знания", в наполнении которого принимают участие представители российского научного сообщества", — перечислил депутат.

Позицию парламентария разделяет и экспертное сообщество. К примеру, лидер общественного движения "Гражданский комитет России" правозащитник Артур Шлыков опасается, что иностранные информационные технологии "будут принципиально использоваться против нашей национальной безопасности", а одна из главных угроз в неконтролируемом информационном поле, по его мнению, направлена на детей.

В этом смысле интересы подрастающих россиян призваны защитить закон, подписанный Путиным в 2021 году, и подключение образовательных учреждений к платформе "Моя школа".

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"При проведении экзаменов с 2024 года российские школы уже не будут использовать иностранное программное обеспечение. В целом своего рода импортозамещение американских информационных площадок на отечественные — единственно верная мера по сохранению конфиденциальности и личной информации учащихся, их безопасности. Не только в России признано, что использование американских систем вызывает опасение в вопросах неприкосновенности персональных данных", — заключил Шлыков.