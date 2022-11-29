Вонючая попса: Актёр Михайлов — об участии Киркорова и Бузовой в ремейке "Иронии судьбы"
Актёр Александр Михайлов назвал Киркорова и Бузову "вонючей попсой"
Александр Михайлов, Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Гердо Владимир © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Народный артист РСФСР Александр Михайлов раскритиковал Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову, снявшихся в пародии на фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Актёр назвал певцов "вонючей попсой".
"Никакого отношения они к актёрской профессии не имеют. Пусть делают своё дело чёрное, а там время покажет, всё рассудит. А эти фрики займут определённую свою нишу, но не станут доминировать. Не станут диктовать в искусстве свои условия. Это попса. Вонючая попса", — цитирует Михайлова издание "Абзац".
Напомним, в этом году россияне увидят фильм "Самоирония судьбы!" — ремейк известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Роль Ипполита исполнит Филипп Киркоров, Ольга Бузова предстанет в образе Гали. Зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. На картину уже обрушился шквал критики: так, вдова режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила, что не хочет ничего слышать об этом проекте, а сын актёра Александра Ширвиндта назвал новогодний ремейк безобразной и пошлой подделкой.