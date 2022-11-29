Колбасу — помыть, рыбу — замочить в марганцовке: Названы популярные способы предновогодних разводов в магазинах

В сезон предновогодней суеты каждый пытается найти выгоду — покупатели ищут акции и покупают продукты по скидке, а у продавцов есть свои хитрости, которые точно не порадуют потребителя. Так, самый популярный обман — это обвес. Реальный вес расфасованного по пакетикам товара в ажиотаже никто проверять не станет, при этом недовес может составлять приличную долю. К примеру, за несколько дней сотрудник магазина легко насобирает себе к Новому году килограмм красной икры и форели.

"Это работает не только на рыбе и икре, а во всех отделах, где есть фасовка нарезок от магазина — такая подложка с продуктом в плёнке. Колбаса, сыр, мясные деликатесы, ягоды — не спасают даже камеры", — приводит сайт kp.ru слова Ирины, продавщицы с 25-летним стажем.

Также многие торговые сети частенько пытаются подсунуть покупателям просроченные продукты, ведь вряд ли кому-то захочется ехать и устраивать разборки, когда перед праздниками куча дел. К примеру, если сыр можно подрезать, а колбасу — помыть, то с рыбой такое не прокатит. Чаще всего такой продукт с истекшим сроком годности промывают в слабом растворе марганцовки, после чего снова запаковывают и выставляют на витрины. Селёдка в пластиковых банках аналогичным способом получает новую жизнь: промывается, заливается новым рассолом и, естественно, штампуется новым сроком годности.

Чтобы не попасться на просрочку, Ирина советует покупать рыбу в банках от производителя, а не от магазина. Сыр необходимо рассматривать внимательнее, так как по его внешнему виду часто можно понять, что он уже начал подсыхать. Колбасу обязательно следует понюхать, а мясом лучше затариваться в специализированных магазинах с поставками от ферм.