Общественники призвали заблокировать клипы Лободы из-за однополых поцелуев
Движение "Зов народа" обратилось в Генпрокуратуру и РКН из-за ЛГБТ-пропаганды в клипах Лободы
Общественное движение "Зов народа" обратилось в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор с просьбой заблокировать клипы украинской певицы Светланы Лободы, в которых, по их мнению, есть пропаганда ЛГБТ. Речь идёт о песнях "Суперстар" и "Indie Rock", где, в частности, демострируются кадры с однополыми поцелуями. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.
"На наш взгляд человек вёл не один год осмысленную, подрывную деятельность по раскрепощению, растлению российского общества, продвигал чуждые для нашей страны ценности, а после Светлана в открытую осудила Россию во время СВО", — говорится в обращении.
Копия обращения движения "Зов народа" в Генпрокуратуру и РКН. Фото © Предоставлено Лайфу
Кроме того, общественники призвали ограничить критикующей спецоперацию Лободе въезд на территорию России. Напомним, что 40-летняя певица предпочла уехать из страны после начала СВО. По последним данным, сейчас артистка проживает в Латвии.
А ранее "Зов народа" призвало убрать ЛГБТ-сцены из третьей части "Фантастических тварей". Председатель движения Сергей Зайцев заявил, что общественники не имеют ничего против самой киноленты, у них есть претензии только к некоторым эпизодам.
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