Общественники призвали заблокировать клипы Лободы из-за однополых поцелуев

Общественное движение "Зов народа" обратилось в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор с просьбой заблокировать клипы украинской певицы Светланы Лободы, в которых, по их мнению, есть пропаганда ЛГБТ. Речь идёт о песнях "Суперстар" и "Indie Rock", где, в частности, демострируются кадры с однополыми поцелуями. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.

"На наш взгляд человек вёл не один год осмысленную, подрывную деятельность по раскрепощению, растлению российского общества, продвигал чуждые для нашей страны ценности, а после Светлана в открытую осудила Россию во время СВО", — говорится в обращении.

Копия обращения движения "Зов народа" в Генпрокуратуру и РКН. Фото © Предоставлено Лайфу

Кроме того, общественники призвали ограничить критикующей спецоперацию Лободе въезд на территорию России. Напомним, что 40-летняя певица предпочла уехать из страны после начала СВО. По последним данным, сейчас артистка проживает в Латвии.