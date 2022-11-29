Во Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ

Совет Львовской области запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) на территории региона. Об этом говорится в сообщении облсовета в соцсетях.

"Депутаты Львовского областного совета сегодня, 29 ноября, в ходе сессионного заседания приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории Львовской области", — сказано в сообщении.

Кроме того, депутаты призвали Верховную раду последовать их примеру и принять подобное решение, которое будет распространяться на территорию всей страны. Как уточняет издание "Захiд", за соответствующую резолюцию выступило большинство депутатов (54 из 84). Они объясняют запрет тем, что руководящий центр УПЦ расположен в РФ. Депутаты потребовали Парламент внести изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Кроме того, члены облсовета попросили местную военную администрацию помочь с переходом религиозных общин УПЦ в другие конфессии, а силы правопорядка и территориальной обороны ВСУ защищать имущество Церкви, чтобы не допустить хищения.

Как заявил руководитель Комиссии Львовского областного совета по вопросам культуры Святослав Шеремет, на данный момент в регионе действует порядка 40 храмов УПЦ. Из-за такой "большой цифры" проводится "соответствующая работа" с общинами, отметил он. По мнению Шеремета, постановление облсовета поможет военным администрациям и правоохранителям повлиять на данную ситуацию.