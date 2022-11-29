Нападающий "Каролины" Свечников рассказал об отношениях с Овечкиным

Нападающий ХК "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников рассказал об отношениях с капитаном клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. Так, хоккеист отметил, что, несмотря на драку, которая произошла во время матча плей-офф несколько лет назад, он не перестал общаться с трёхкратным чемпионом мира.

"Даже клюшками обменялись с ним, всё нормально. Драка — часть хоккея, тем более в плей-офф. Ну подрался и подрался, вышел с игры, у тебя всё нормально, всё уже забыл. Я вообще об этом не думаю, что мы там подрались и теперь у нас будут плохие отношения", — подчеркнул Свечников в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Он удивился тому, что 37-летний Овечкин за сезон может забрасывать 50 шайб. По его мнению, в лиге не было русских, которые бы так играли в таком возрасте. Нападающий "Каролины" выразил надежду, что Овечкин побьёт рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ, ведь он "самая настоящая звезда". Стоит отметить, что на счету капитана "Вашингтона" 791 шайба, а у Гретцки — 894.