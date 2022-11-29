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29 ноября, 19:08

Катар установил на ЧМ по футболу антирекорд

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча в группе на ЧМ

Катар вылетел с домашнего чемпионата мира по футболу, заняв последнее место в группе А, так и не набрав очков. Это стало худшим выступлением страны-хозяйки мундиаля за всю историю: подопечные Феликса Санчеса за три матча забили всего один гол, а пропустили семь.

В стартовом матче сборная Катара уступила Эквадору со счётом 0:2. Во втором катарцы пропустили три мяча от команды Сенегала. Сегодня же, 29 ноября, сборная Нидерландов оставила не у дел хозяев мундиаля, забив два гола. Таким образом, Катар вместе с Сенегалом выбыли из соревнований, в плей-офф из группы А вышли Нидерланды и Сенегал.

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре после победы над Швейцарией

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре после победы над Швейцарией

А ранее сообщалось, что Португалия победила Уругвай со счётом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ в Катаре. Для португальцев это вторая победа на групповом этапе, у них шесть очков.

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ТАСС / ЕРА / Noushad Thekkayil

Наталья Исакова

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