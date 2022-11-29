Катар установил на ЧМ по футболу антирекорд

Катар вылетел с домашнего чемпионата мира по футболу, заняв последнее место в группе А, так и не набрав очков. Это стало худшим выступлением страны-хозяйки мундиаля за всю историю: подопечные Феликса Санчеса за три матча забили всего один гол, а пропустили семь.

В стартовом матче сборная Катара уступила Эквадору со счётом 0:2. Во втором катарцы пропустили три мяча от команды Сенегала. Сегодня же, 29 ноября, сборная Нидерландов оставила не у дел хозяев мундиаля, забив два гола. Таким образом, Катар вместе с Сенегалом выбыли из соревнований, в плей-офф из группы А вышли Нидерланды и Сенегал.