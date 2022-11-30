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29 ноября, 21:37

США снизили активность в Сирии из-за Турции

Пентагон: США на фоне турецкой операции меньше патрулируют север Сирии

На фоне проводимых Турцией авиаударов на севере Сирии Соединённые Штаты Америки сократили патрулирование в рамках противодействия террористической группировке ИГИЛ*. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы сократили патрулирование в сотрудничестве с нашими партнёрами", — подчеркнул Райдер.

Вместе с тем он заверил, что операция по противодействию группировке продолжается. Как подчеркнул пресс-секретарь Пентагона, США вынуждены были пойти на сокращение программы, поскольку ранее патрулирование в регионе сократили бойцы курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).

"Мы не передислоцировали наших военных. Мы продолжаем уделять пристальное внимание борьбе с угрозой ИГИЛ, поэтому речи не идёт о снижении наших возможностей", — указал Райдер.

Турция осуществила новую атаку города Кобани на севере Сирии

Турция осуществила новую атаку города Кобани на севере Сирии

Напомним, 20 ноября Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК). Удары с истребителей F–16 и беспилотников были нанесены по четырём регионам в Сирии (Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик), а также по иракскому Шенгалу.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Минобороны Турции

Арина Родионова

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