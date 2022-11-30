США снизили активность в Сирии из-за Турции

На фоне проводимых Турцией авиаударов на севере Сирии Соединённые Штаты Америки сократили патрулирование в рамках противодействия террористической группировке ИГИЛ*. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы сократили патрулирование в сотрудничестве с нашими партнёрами", — подчеркнул Райдер.

Вместе с тем он заверил, что операция по противодействию группировке продолжается. Как подчеркнул пресс-секретарь Пентагона, США вынуждены были пойти на сокращение программы, поскольку ранее патрулирование в регионе сократили бойцы курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).

"Мы не передислоцировали наших военных. Мы продолжаем уделять пристальное внимание борьбе с угрозой ИГИЛ, поэтому речи не идёт о снижении наших возможностей", — указал Райдер.

Напомним, 20 ноября Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК). Удары с истребителей F–16 и беспилотников были нанесены по четырём регионам в Сирии (Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик), а также по иракскому Шенгалу.