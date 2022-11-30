США обыграли Иран и вышли в плей-офф ЧМ в Катаре
Сборная США обыграла команду Ирана со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. В результате американцы вышла в плей-офф.
Матч проходил на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе. Единственный гол встречи забил Кристиан Пулишич на 38-й минуте.
Сборные США и Ирана встретились на чемпионате мира всего во второй раз. По итогам первой встречи, которая состоялась в 1998-м, победили иранцы со счётом 2:1. Но тогда обе команды не добрались до плей-офф. Сборной Ирана, впрочем, это не удавалось ещё никогда.
Как сообщал Лайф, ранее Федерация футбола Ирана направила в Комитет по этике ФИФА жалобу с требованием дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны. Поводом стала публикация в соцсетях снимка иранского флага без эмблемы Исламской Республики.
ТАСС / AP / Hassan Ammar