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29 ноября, 21:05

США обыграли Иран и вышли в плей-офф ЧМ в Катаре

Сборная США обыграла команду Ирана со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. В результате американцы вышла в плей-офф.

Матч проходил на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе. Единственный гол встречи забил Кристиан Пулишич на 38-й минуте.

Сборные США и Ирана встретились на чемпионате мира всего во второй раз. По итогам первой встречи, которая состоялась в 1998-м, победили иранцы со счётом 2:1. Но тогда обе команды не добрались до плей-офф. Сборной Ирана, впрочем, это не удавалось ещё никогда.

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Как сообщал Лайф, ранее Федерация футбола Ирана направила в Комитет по этике ФИФА жалобу с требованием дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны. Поводом стала публикация в соцсетях снимка иранского флага без эмблемы Исламской Республики.

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ТАСС / AP / Hassan Ammar

Андрей Григорьев

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