США обыграли Иран и вышли в плей-офф ЧМ в Катаре

Сборная США обыграла команду Ирана со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. В результате американцы вышла в плей-офф.

Сборные США и Ирана встретились на чемпионате мира всего во второй раз. По итогам первой встречи, которая состоялась в 1998-м, победили иранцы со счётом 2:1. Но тогда обе команды не добрались до плей-офф. Сборной Ирана, впрочем, это не удавалось ещё никогда.