В Иране во время беспорядков задержали связанных с ЦРУ агентов
Замкомандующего КСИР Фадави: В Иране задержали связанных с ЦРУ агентов
Во время беспорядков в Иране задержали агентов, связанных с Центральным разведывательным управлением США. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.
"Эти люди были не только связаны с (телеканалом. — Прим. ред.) Iran International, который работает под руководством вражеских разведывательных служб, но эти люди связаны с американской разведкой", — приводит агентство "Мехр" слова Фадави.
Он высказал мнение, что организаторами недавних протестов в Иране, сопровождавшихся беспорядками, были "западные государства".
Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. А в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.
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