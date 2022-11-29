В Иране во время беспорядков задержали связанных с ЦРУ агентов

Во время беспорядков в Иране задержали агентов, связанных с Центральным разведывательным управлением США. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.

"Эти люди были не только связаны с (телеканалом. — Прим. ред.) Iran International, который работает под руководством вражеских разведывательных служб, но эти люди связаны с американской разведкой", — приводит агентство "Мехр" слова Фадави.