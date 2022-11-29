Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 19:47

В Иране во время беспорядков задержали связанных с ЦРУ агентов

Замкомандующего КСИР Фадави: В Иране задержали связанных с ЦРУ агентов

Во время беспорядков в Иране задержали агентов, связанных с Центральным разведывательным управлением США. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.

"Эти люди были не только связаны с (телеканалом. — Прим. ред.) Iran International, который работает под руководством вражеских разведывательных служб, но эти люди связаны с американской разведкой", — приводит агентство "Мехр" слова Фадави.

Он высказал мнение, что организаторами недавних протестов в Иране, сопровождавшихся беспорядками, были "западные государства".

Для демонстрации силы: США перекинули бомбардировщики к Ирану

Для демонстрации силы: США перекинули бомбардировщики к Ирану

Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. А в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.

Обложка ©

Flickr / Alexander M!zun

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров