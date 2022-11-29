Украина вышла из соглашения СНГ о пенсиях

Правительство Украины вышло из соглашения стран-участниц Содружества Независимых Государств о гарантиях в сфере пенсионного обеспечения граждан. Оно было заключено в Москве 30 лет назад, после распада СССР.

"Совершён выход Украины из соглашения о гарантиях прав граждан стран – участниц СНГ в области пенсионного обеспечения, заключённого 13 марта 1992 года в Москве", — сообщил в своём telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Участниками этого соглашения были также Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Согласно ему, при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, который был сформирован в бывшем СССР.