Украина обстреляла приграничный район Курской области

Вооружённые силы Украины обстреливают Суджанский район Курской области Там насчитали уже около 11 попаданий снарядов, в том числе по объекту энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, из-за обстрела частично обесточены как сам Суджанский, так и Кореневский районы.