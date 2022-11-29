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29 ноября, 19:25

Украина обстреляла приграничный район Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреливают Суджанский район

Вооружённые силы Украины обстреливают Суджанский район Курской области Там насчитали уже около 11 попаданий снарядов, в том числе по объекту энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, из-за обстрела частично обесточены как сам Суджанский, так и Кореневский районы.

"После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений", — написал глава области в своём Telegram-канале.

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Андрей Григорьев

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