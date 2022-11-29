В Эстонии стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition
В Эстонии начались крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition. В них принимают участие около тысячи человек из более 40 стран альянса и партнёров. Об этом сообщила пресс-служба эстонского Министерства обороны.
"В ходе учений будут разыграны реальные вызовы, например, кибератаки на энергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО. Руководство учениями ведётся из таллинского учебного центра по кибербезопасности CR14 при Министерстве обороны", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы Минобороны Эстонии.
В манёврах, как указали в ведомстве, кроме военных специалистов участвуют представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты. Глава Минобороны Ханно Певкур отметил, что против Украины проводят кибероперации, которые начались ещё до 24 февраля и продолжаются сейчас, а на страны – союзники по НАТО, с его слов, кибератаки осуществляются ежедневно. Учения помогут усилить защиту информационных сетей партнёров по блоку и обмен между собой информацией круглосуточно и в режиме реального времени. Учения продлятся до 2 декабря.
"Необходимо, чтобы союзники на уровне НАТО отрабатывали все возможные сценарии, чтобы мы могли в дальнейшем отвечать на вопросы о кибератаках: да, они были, но до сих пор они не оказали существенного влияния", — приводит слова министра пресс-служба.
Как писал Лайф ранее, 23 ноября сайт Европарламента оказался недоступен из-за атаки хакеров. Ресурс был заблокирован "из-за высокого уровня сетевого трафика", который "связан с DDoS-атакой", заявил представитель ЕП Жауме Дук. А до этого российские хакеры из нескольких группировок парализовали работу сайта Белого дома. Атака длилась 30 минут.
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