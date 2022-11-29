Пентагон: США пока не готовы предоставлять истребители Украине
На данный момент США не готовы поставлять Украине истребители. Об этом заявили высокопоставленные представители Пентагона. Там уточнили, что этот вопрос Вашингтон также не включает в список своих ближайших приоритетов.
"Что касается истребителей, то когда мы рассматриваем их как зону для будущих инвестиций в украинские вооружённые силы, то думаем об их обслуживании и обучении, которые потребуются", — отметили представители Пентагона на брифинге для журналистов.
В ведомстве указали на то, что при рассмотрении Вашингтоном потребностей Вооружённых сил Украины США не ставят вопрос поставки истребителей в приоритет.
Как ранее писал Лайф, Bloomberg заявил, что НАТО продолжает рассматривать идею о поставке Киеву истребителей МиГ-29 и F16. Об этом сообщил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Указывается, что Украина, просящая закрыть небо над страной, с большей вероятностью получит систему ПВО "Железный купол", батареи ЗРК Patriot и тактические истребители.
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway