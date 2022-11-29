Мишустин: Доходы бюджета РФ за девять месяцев 2022 года увеличились на 10%

Доходы бюджета РФ за девять месяцев 2022 года увеличились на 10% и достигли 20 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Доходы бюджета за январь – сентябрь выше ожидаемых, они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей. Расходы также увеличились — на 5,5% примерно, до 19,5 триллиона рублей", — отметил он на заседании кабмина.

По словам председателя правительства, повышение расходов связано в том числе с увеличением соцвыплат, при этом предоставление материальной помощи, льгот и услуг стало более адресным. Глава кабмина также сообщил, что размер внешнего госдолга за девять месяцев уменьшился более чем на 25%. Как подчеркнул Мишустин, это снижает зависимость от зарубежного капитала и способствует сбалансированности российского бюджета.

Кроме того, он обратил внимание на то, что санкции не повредили устойчивости финансовой системы РФ и не оказали влияние на макроэкономическую стабильность. Руководитель правительства заключил, что принятые меры смогли поддержать работу предприятий и ряда отраслей, а также сохранить рабочие места в регионах.