Медведев: Если НАТО отправит Киеву ЗРК Patriot, они сразу станут законной целью ВС РФ

Если НАТО поставит на Украину комплексы Patriot, то они сразу станут законной целью ВС РФ. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если, как намекнул [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил", — написал он, выразив надежду, что "атлантические импотенты" это понимают.