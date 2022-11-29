Медведев: Если НАТО отправит Киеву ЗРК Patriot, они сразу станут законной целью ВС РФ
Если НАТО поставит на Украину комплексы Patriot, то они сразу станут законной целью ВС РФ. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Если, как намекнул [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил", — написал он, выразив надежду, что "атлантические импотенты" это понимают.
Эти высказывания Медведева стали постскриптумом к предыдущему сообщению, в котором он заявил, что НАТО должно покаяться и быть распущено как "преступное образование". Заместитель председателя Совбеза также подчеркнул, что миру эта организация не нужна.
ТАСС / Штукина Екатерина