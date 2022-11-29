Кабмин дополнил список запрещённых для вывоза товаров двойного назначения
Кабмин запретил экспортировать ряд товаров двойного назначения в недружественные страны
Правительство России запретило вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, в утверждённый премьер-министром Михаилом Мишустиным перечень запрещённых товаров, в частности, входят ракеты-носители, вертолёты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, а также нарезное оружие, взрывчатки, беспилотники. Кроме того, список включает ещё и грузовую автомобильную технику, приборы ночного видения, оптические прицелы, бронежилеты и другое военное оборудование.
Документ вносит изменения в перечень запрещённых к вывозу товаров, которые были утверждены кабмином ещё в марте. В общей сложности под запретом сейчас числится более 150 наименований.
Ранее сообщалось, что Центробанк России предложил недружественным странам уступки при смягчении санкций. В регуляторе считают, что любые ограничения нужно вводить и снимать исходя из принципа взаимности.
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