Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 18:17

Кабмин дополнил список запрещённых для вывоза товаров двойного назначения

Кабмин запретил экспортировать ряд товаров двойного назначения в недружественные страны

Правительство России запретило вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в утверждённый премьер-министром Михаилом Мишустиным перечень запрещённых товаров, в частности, входят ракеты-носители, вертолёты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, а также нарезное оружие, взрывчатки, беспилотники. Кроме того, список включает ещё и грузовую автомобильную технику, приборы ночного видения, оптические прицелы, бронежилеты и другое военное оборудование.

Документ вносит изменения в перечень запрещённых к вывозу товаров, которые были утверждены кабмином ещё в марте. В общей сложности под запретом сейчас числится более 150 наименований.

Правительство расширило список недружественных стран

Правительство расширило список недружественных стран

Ранее сообщалось, что Центробанк России предложил недружественным странам уступки при смягчении санкций. В регуляторе считают, что любые ограничения нужно вводить и снимать исходя из принципа взаимности.

Обложка ©

VK / Правительство России

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров