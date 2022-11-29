В Солнечногорске женщина обнаружила пропажу могил родителей, когда приехала хоронить сына

В подмосковном Солнечногорске 65-летняя Елена во время подготовки к похоронам единственного сына обнаружила пропажу могил своих родителей. Ограда и именные таблички матери и отчима попросту пропали, пишет телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

В Солнечногорске женщина приехала хоронить сына и обнаружила пропажу могил родителей. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

"Почему мой сын не должен лежать с бабушкой и дедушкой, которые его любили? А должен лежать где-то один", — со слезами на глазах рассказывает убитая горем женщина.

Елена обратилась в администрацию, но там заявили, что после проведённой в 2018 году инвентаризации места, где покоятся её родители, считаются бесхозными. Свидетельства на захоронения, которые получила женщина от компании МУП "РИСТАР" оказались недействительными, поскольку у организации якобы нет полномочий выдавать землю на кладбище. Во всех инстанциях, куда ещё обращалась Елена, попросту разводят руками, однако та не собирается сдаваться и продолжит пытаться вернуть право собственности на землю себе.

В свою очередь в МКУ "Ритуал" журналистам объяснили, что установить принадлежность могил не представляется возможным, потому что документы, находящиеся у Елены, не имеют юридического веса.