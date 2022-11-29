В Центробанке заявили, что финансовый сектор РФ может сам восстановить устойчивость
Финансовый сектор России может сам восстановить устойчивость на среднесрочном горизонте. Об этом сказано в проекте Центробанка, посвящённом основным направлениям развития финансового рынка РФ на 2023–2025 годы.
"Проведённый Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. Системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется", — сказано в документе.
При этом регулятор отметил, что некоторым финансовым организациям может понадобиться поддержка со стороны их собственников. В то же время увеличения системных угроз в банковском секторе сейчас не зафиксировано. Между тем опыт последних лет показал необходимость наличия буфера капитала и средств, которые покроют риски. Так, в зависимости от масштаба сложностей данными инструментами могут выступить прямая докапитализация через приобретение акций или субординированных обязательств либо предоставление капитальных гарантий, которые дают право на получение помощи при ухудшении финансового состояния организации.
Ранее ЦБ допустил либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран. В Центробанке считают, что любые ограничения нужно вводить и снимать, исходя из принципа взаимности.
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