В Центробанке заявили, что финансовый сектор РФ может сам восстановить устойчивость

При этом регулятор отметил, что некоторым финансовым организациям может понадобиться поддержка со стороны их собственников. В то же время увеличения системных угроз в банковском секторе сейчас не зафиксировано. Между тем опыт последних лет показал необходимость наличия буфера капитала и средств, которые покроют риски. Так, в зависимости от масштаба сложностей данными инструментами могут выступить прямая докапитализация через приобретение акций или субординированных обязательств либо предоставление капитальных гарантий, которые дают право на получение помощи при ухудшении финансового состояния организации.