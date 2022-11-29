МО РФ: Два человека пострадали в Нагорном Карабахе из-за обстрела со стороны Азербайджана

Военные Азербайджана обстреляли пост вооружённых формирований Нагорного Карабаха в Шушинском районе, в результате оказались ранены два человека. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооружённых формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека", — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас разбирательством инцидента занимается командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной.