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29 ноября, 17:09

МО РФ: Два человека пострадали в Нагорном Карабахе из-за обстрела со стороны Азербайджана

Военные Азербайджана обстреляли пост вооружённых формирований Нагорного Карабаха в Шушинском районе, в результате оказались ранены два человека. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооружённых формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека", — сказано в сообщении ведомства.

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Сейчас разбирательством инцидента занимается командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной.

Ранее Лайф писал, что в зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков

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