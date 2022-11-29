В Испании заявили об "экономическом самоубийстве" ЕС из-за России
Rebelión: Антироссийская политика приводит к снижению влияния Евросоюза на мировой арене
Антироссийская политика ЕС приводит к снижению влияния союза в мире. Об этом сообщает обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари.
По его словам, ЕС по факту совершил "экономическое самоубийство", когда с подачи США пытался сдержать рост влияния Москвы на мировой арене. При этом Штаты тихой сапой установили энергетическую зависимость Брюсселя от Вашингтона. Кроме того, американцам удалось ослабить евро, а это значит, что весь капитал из Европы теперь начнёт потихоньку перетекать в США.
"Самым страшным бумерангом в истории ЕС стали санкции, которые оказались неэффективны против устойчивой экономики России", — констатирует Казари.
Ранее МВФ заявил о стабилизации российской экономики вопреки санкциям. Гораздо более слабое, чем планировали на Западе, снижение российского ВВП регулятор объясняет значительной ролью государства в экономике, ростом рубля и перераспределением объёмов нефти, которые выпали вследствие санкций в пользу других стран.
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