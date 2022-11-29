В Испании заявили об "экономическом самоубийстве" ЕС из-за России

По его словам, ЕС по факту совершил "экономическое самоубийство", когда с подачи США пытался сдержать рост влияния Москвы на мировой арене. При этом Штаты тихой сапой установили энергетическую зависимость Брюсселя от Вашингтона. Кроме того, американцам удалось ослабить евро, а это значит, что весь капитал из Европы теперь начнёт потихоньку перетекать в США.