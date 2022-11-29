Сийярто: Страны НАТО едины в том, что прямого конфликта с Россией быть не должно

Страны НАТО едины во мнении, что Североатлантический альянс не должен становиться стороной конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы должны сохранить в силе принятые ранее совместные решения НАТО, которые заключаются в том, что, с одной стороны, мы не являемся частью [украинского] конфликта, а с другой стороны, мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать прямого конфликта с Россией", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран альянса в Бухаресте.

Сийярто подчеркнул, что эскалация конфликта должна быть "предотвращена любой ценой", чтобы не допустить прямого столкновения между военным блоком и Россией.