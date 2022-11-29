ЦБ предложил недружественным странам уступки при смягчении санкций

Банк России предложил уступки недружественным странам при условии, что они смягчат антироссийские санкции. Об этом говорится в материале регулятора "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов".

"Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)", — указано в сообщении.