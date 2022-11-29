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29 ноября, 16:44

ЦБ предложил недружественным странам уступки при смягчении санкций

ЦБ допустил либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран

Банк России предложил уступки недружественным странам при условии, что они смягчат антироссийские санкции. Об этом говорится в материале регулятора "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов".

"Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)", — указано в сообщении.

В ЦБ считают, что любые ограничения нужно вводить и снимать исходя из принципа взаимности. При этом в Банке России отметили, что валютное регулирование в стране должно содействовать стимулированию перехода на расчёты в рублях и валютах дружественных стран, а также снижению избыточной валютизации активов и пассивов российских нефинансовых организаций.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо провести структурную перестройку экономики, даже если ситуация в этой сфере ухудшится. Она также отметила, что не любит "искать дно", отвечая на вопрос об экономике РФ. По словам Набиуллиной, в мировой экономике возможен "жёсткий вариант развития событий", однако базовый сценарий прогноза, заложенный ЦБ в важные направления денежно-кредитной политики, всё ещё остаётся наиболее вероятным.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Наталья Исакова

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