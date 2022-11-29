"Всё стабилизируют": Невестка Светличной прокомментировала госпитализацию актрисы
Невестка Светличной назвала замену терапии причиной госпитализации актрисы
Невестка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Ольга рассказала, что актрису госпитализировали для того, чтобы поменять лечение и привести состояние в норму.
"Всё стабилизируют, сейчас заменят ей терапию. Подберут, может, ей новые таблетки", — сказала телеканалу "360" Ольга, жена Алексея Ивашова — сына Светличной.
Она не уточнила диагноз актрисы и добавила, что не собирается обсуждать его, а также призвала не верить тому, что пишет жёлтая пресса. Ольга назвала слухами информацию о беспамятстве свекрови и рассказала, что сейчас Светличная находится под наблюдением.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 82-летняя Светличная была доставлена в одну из столичных клиник и у неё якобы диагностировали болезнь Альцгеймера. Сообщалось, что артистка не может есть и утверждает, что ей 41 год.
ТАСС / Артём Геодакян