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29 ноября, 17:05

"Всё стабилизируют": Невестка Светличной прокомментировала госпитализацию актрисы

Невестка Светличной назвала замену терапии причиной госпитализации актрисы

Невестка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Ольга рассказала, что актрису госпитализировали для того, чтобы поменять лечение и привести состояние в норму.

"Всё стабилизируют, сейчас заменят ей терапию. Подберут, может, ей новые таблетки", — сказала телеканалу "360" Ольга, жена Алексея Ивашова — сына Светличной.

Она не уточнила диагноз актрисы и добавила, что не собирается обсуждать его, а также призвала не верить тому, что пишет жёлтая пресса. Ольга назвала слухами информацию о беспамятстве свекрови и рассказала, что сейчас Светличная находится под наблюдением.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что 82-летняя Светличная была доставлена в одну из столичных клиник и у неё якобы диагностировали болезнь Альцгеймера. Сообщалось, что артистка не может есть и утверждает, что ей 41 год.

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ТАСС / Артём Геодакян

Илья Суриков

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