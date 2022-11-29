"Всё стабилизируют": Невестка Светличной прокомментировала госпитализацию актрисы

Невестка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Ольга рассказала, что актрису госпитализировали для того, чтобы поменять лечение и привести состояние в норму.

"Всё стабилизируют, сейчас заменят ей терапию. Подберут, может, ей новые таблетки", — сказала телеканалу "360" Ольга, жена Алексея Ивашова — сына Светличной.

Она не уточнила диагноз актрисы и добавила, что не собирается обсуждать его, а также призвала не верить тому, что пишет жёлтая пресса. Ольга назвала слухами информацию о беспамятстве свекрови и рассказала, что сейчас Светличная находится под наблюдением.