Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 17:43

Столтенберг: В НАТО идут дискуссии о поставках Украине ЗРК Patriot

Страны НАТО обсуждают возможность поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний глав МИД государств военного блока.

"Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идёт дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют", — сказал он.

На Западе вновь задумались над поставками истребителей на Украину

На Западе вновь задумались над поставками истребителей на Украину

Ранее Столтенберг в очередной раз расплывчато ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО. Он подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетом Североатлантического альянса является сохранение единства и продолжение оказания любой помощи Киеву.

Обложка ©

Wikipedia

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров