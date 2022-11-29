Столтенберг: В НАТО идут дискуссии о поставках Украине ЗРК Patriot
Страны НАТО обсуждают возможность поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний глав МИД государств военного блока.
"Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идёт дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют", — сказал он.
Ранее Столтенберг в очередной раз расплывчато ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО. Он подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетом Североатлантического альянса является сохранение единства и продолжение оказания любой помощи Киеву.