Генпрокуратура разработала проект приказа о приостановлении работы СМИ из-за нарушений

Генпрокуратура РФ разработала проект приказа с инструкцией, которая регулирует порядок подготовки требований о приостановлении деятельности, признании недействительной регистрации, лицензии или запрете средств массовой информации (СМИ) из-за нарушений закона.

Согласно документу, который размещён на сайте ведомства, поводами для введения этих мер могут стать материалы, которые являются фейками и создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью. Против СМИ могут ввести ограничения, если оно размещает лживые сведения о ВС РФ.

Перечень дополняют публикации в неприличной форме, оскорбляющие человеческое достоинство, а также связанные с неуважением к обществу, государству, официальным символам России. Санкции последуют и при размещении материалов с призывами к несанкционированным митингам.

"Источниками сведений могут быть письменные и устные обращения граждан, организаций, должностных лиц, сообщения средств массовой информации, материалы проверок, гражданских и административных дел, дел об административных правонарушениях, а также иные открытые источники, в том числе информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет", — говорится в проекте.

Если прокуроры зафиксировали нарушение и есть заключение, то соответствующие подразделения Генпрокуратуры России в течение пяти рабочих дней, иногда и незамедлительно, готовят проект требования о приостановлении работы СМИ.

При этом требование о признании недействительной регистрации или прекращении действия лицензии на вещание сразу же направляется в Роскомнадзор. Допускается, что вопрос о возможности запрета или ограничения деятельности иностранного СМИ в РФ будет согласовываться с российским Министерством иностранных дел.

Ранее Минюст РФ включил французскую НПО Open Press* в список нежелательных. Кроме того, в список включён благотворительный фонд "Возрождение"* Владимира Мунтяна (Украина).