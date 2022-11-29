"Миру эта организация не нужна": Медведев призвал НАТО покаяться перед человечеством

Североатлантический альянс должен покаяться перед человечеством и быть распущен как "преступное образование". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "натовские выскочки" легко забывают о совершённых военным блоком госпереворотах в суверенных странах, смещённых главах государств и десятках тысяч убитых мирных граждан. Также Медведев осудил альянс за поставки оружия "всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам". По его словам, организация с самого своего образования действовала в интересах "кучки англосаксонских стран и их прихвостней". При этом, как обратил внимание зампред Совбеза, в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты.

"Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи", — написал Медведев в телеграм-канале.