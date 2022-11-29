Суд на два месяца арестовал Наталью Украинскую, сбившую на улице Свободы в Москве мать с двумя маленькими детьми, в результате чего женщина и один ребёнок погибли. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Суд арестовал женщину, сбившую насмерть мать и ребёнка в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"С учётом позиции прокуратуры Северо-Западного административного округа суд избрал в отношении 37-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 января 2023 года", — говорится в сообщении.

При этом в ходе заседания подозреваемая и её защитник просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест или залог.