Республиканец Маккарти призвал разместить войска США на границе с Мексикой

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти призвал разместить американские войска на границе с Мексикой для сдерживания нелегальных мигрантов. Таким образом политик призвал бороться с картелями.

Вместе с тем Маккарти в очередной раз призвал министра внутренней безопасности Штатов Алехандро Майоркаса уйти в отставку и пообещал с первого дня работы Конгресса в новом составе, 3 января 2023 года, заняться расследованием ситуации на южной границе, через которую за последний год в страну перебралось около двух миллионов нелегалов.

"[Ситуация] настолько плоха, что нам нужно разместить военных вместе с пограничниками, чтобы быть в состоянии конкурировать с этими картелями", — сказал республиканец журналистам по итогам встречи президента США с лидерами Конгресса.