Маск обвинил Google и Apple в захвате Интернета
Маск заявил, что под контролем Google и Apple большая часть Интернета
Миллиардер, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что американские технологические корпорации Google и Apple за счёт своих магазинов приложений контролируют большую часть Интернета.
"Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части Интернета посредством своих магазинов приложений", — написал он на своей странице в "Твиттере".
Он отметил, что "это настоящая проблема", отвечая на публикацию одного из пользователей о том, что "имеющие неограниченные возможности" технологические гиганты лишают стартапы конкурентной среды.
Как рассказывал Лайф, Маск ранее заявил, что компания Apple угрожала удалить приложение Twitter из магазина AppStore. Также она почти перестала закупать там рекламу.
ТАСС / IMAGO