Маск обвинил Google и Apple в захвате Интернета

Миллиардер, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что американские технологические корпорации Google и Apple за счёт своих магазинов приложений контролируют большую часть Интернета.

"Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части Интернета посредством своих магазинов приложений", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Он отметил, что "это настоящая проблема", отвечая на публикацию одного из пользователей о том, что "имеющие неограниченные возможности" технологические гиганты лишают стартапы конкурентной среды.