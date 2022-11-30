Англия разгромила Уэльс на ЧМ в Катаре со счётом 3:0

Сборная Англии победила в матче с командой Уэльса на чемпионате мира по футболу в Катаре. Игра завершилась со счётом 3:0.

Матч группы B прошёл на стадионе "Ахмед бин Али". От англичан дубль оформил Маркус Рэшфорд на 50-й и 68-й минутах. Ещё один мяч в воротах — на счету Фила Фодена (52-я минута).

Англичане теперь набрали семь очков и с первого места вышли в 1/8 финала ЧМ. Им предстоит встретиться с командой Сенегала.