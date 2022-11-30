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29 ноября, 21:07

Англия разгромила Уэльс на ЧМ в Катаре со счётом 3:0

Сборная Англии победила в матче с командой Уэльса на чемпионате мира по футболу в Катаре. Игра завершилась со счётом 3:0.

Матч группы B прошёл на стадионе "Ахмед бин Али". От англичан дубль оформил Маркус Рэшфорд на 50-й и 68-й минутах. Ещё один мяч в воротах — на счету Фила Фодена (52-я минута).

Англичане теперь набрали семь очков и с первого места вышли в 1/8 финала ЧМ. Им предстоит встретиться с командой Сенегала.

Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф ЧМ по футболу в Катаре

Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф ЧМ по футболу в Катаре

Как рассказывал Лайф, в это же время сборная США обыграла команду Ирана со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. В результате американцы вышли в плей-офф.

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ТАСС / AP /

Андрей Григорьев

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