Англия разгромила Уэльс на ЧМ в Катаре со счётом 3:0
Сборная Англии победила в матче с командой Уэльса на чемпионате мира по футболу в Катаре. Игра завершилась со счётом 3:0.
Матч группы B прошёл на стадионе "Ахмед бин Али". От англичан дубль оформил Маркус Рэшфорд на 50-й и 68-й минутах. Ещё один мяч в воротах — на счету Фила Фодена (52-я минута).
Англичане теперь набрали семь очков и с первого места вышли в 1/8 финала ЧМ. Им предстоит встретиться с командой Сенегала.
Как рассказывал Лайф, в это же время сборная США обыграла команду Ирана со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. В результате американцы вышли в плей-офф.
ТАСС / AP /