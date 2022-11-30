Аналитик рассказал, скажутся ли протесты в Китае на сроках поставки iPhone

В компании Apple предупредили о возможных задержках в поставках iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за ситуации в Китае. Там на заводе Foxconn ввели жёсткие антиковидные ограничения, за чем последовали протесты работников. Однако россияне вряд ли почувствуют какие-то проблемы с поступлением смартфонов Apple на отечественный рынок, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

"Не думаю, что беспорядки на производстве приведут к серьёзному осложнению с поставками в Россию. Сроки поставок в РФ сейчас и так увеличены, потому что их осуществляет не сама компания, а посредники. Поэтому для россиян, скорее всего, ничего не изменится", — сказал он в интервью "Москве 24".

По словам Кускова, спрос на iPhone в РФ в этом году ощутимо снизился. Доля Apple на рынке сократилась. Если раньше продажи iPhone после выхода новых девайсов составляли около 16%, то теперь они находятся на уровне 5-6%. В связи с этим эксперт отметил, что дефицита смартфонов этой компании в России не будет, iPhone 14 должно хватить всем желающим.