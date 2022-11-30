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29 ноября, 22:31

Доллары и евро почти ушли с Мосбиржи

На Мосбирже в 20 раз снизился объём операций с долларами и евро

В 2022 году резко снизилась доля доллара и евро в торгах на денежном рынке Московской биржи. Теперь на эти валюты приходится менее 1% объёма торгов. Об этом заявил директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

"[В начале года] порядка 80% объёмов торгов и открытой позиции составляли рублёвые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объёме операций денежного рынка составляет меньше 1%", — рассказал он РБК.

Из-за этого доля рублей в операциях выросла до 94%, а юаней – до 5%. Вместе с тем по сравнению с началом года снизились объёмы торгов в целом. По словам Титова, рынок сокращался в первую очередь именно на валютную составляющую. Теперь же "всё постепенно восстанавливается".

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Председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов не исключил отказа от конвертации доллара США в будущем. Вместе с тем он отметил, что торги будут продолжаться до тех пор, пока у российской экономики будет потребность в конвертации данной иностранной валюты к рублю.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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