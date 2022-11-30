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29 ноября, 23:00

В США заявили о потоке россиян через Мексику

NYT: За год в 46 раз выросло число прибывающих из Мексики в США россиян

За год, с начала октября 2021-го по конец сентября 2022-го, в США через южную границу прибыло из Мексики более 21 тысячи россиян. А это примерно в 46 раз больше, чем за прошлый такой же период. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на информацию американской пограничной службы.

Для сравнения, с начала октября 2020 года по конец сентября 2021-го в США из Мексики перебралось только 467 граждан России. А только за октябрь этого года — уже 3879 россиян.

Как пишет издание, многие граждане РФ пытаются попасть в США через Мексику нелегально — и их задерживают пограничники. Иностранцы могут после этого попросить убежище, однако на время рассмотрения вопроса нужно предоставить залог — около 10–30 тысяч долларов.

В Казахстане остаются около 100 тысяч россиян, приехавших с конца сентября

В Казахстане остаются около 100 тысяч россиян, приехавших с конца сентября

Как рассказывал Лайф, летом дедушка с внучкой из Бурятии утонули в Мексике при попытке нелегально пересечь границу с США для того, чтобы увидеться с мамой девочки. В семье погибших предположили, почему так могло случиться.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ETIENNE LAURENT

Андрей Григорьев
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