В США заявили о потоке россиян через Мексику

За год, с начала октября 2021-го по конец сентября 2022-го, в США через южную границу прибыло из Мексики более 21 тысячи россиян. А это примерно в 46 раз больше, чем за прошлый такой же период. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на информацию американской пограничной службы.

Для сравнения, с начала октября 2020 года по конец сентября 2021-го в США из Мексики перебралось только 467 граждан России. А только за октябрь этого года — уже 3879 россиян.

Как пишет издание, многие граждане РФ пытаются попасть в США через Мексику нелегально — и их задерживают пограничники. Иностранцы могут после этого попросить убежище, однако на время рассмотрения вопроса нужно предоставить залог — около 10–30 тысяч долларов.