Сказалась спешка: Названа возможная причина гибели дедушки и внучки из Бурятии на границе США

Житель Бурятии Бадма Ешиев и его внучка-подросток утонули в Мексике, когда пересекали американскую границу, чтобы встретиться с матерью девочки. Дед и внучка решили перейти водоём с сильным течением, но девочка оступилась и упала в воду, а 64-летний Бадма Ешиев кинулся ей на помощь. В итоге погибли оба. Сын погибшего Ринчин Ешиев предположил, что трагическую роль сыграло нетерпение девочки: она очень спешила к матери.

"Сестра немного раньше приехала (в Лос-Анджелес), они поехали следом. Как мне передали, племянница очень радовалась, долго ждала, почему-то хотела в Америку, хотела маму увидеть. И, видимо, поспешила: я так понял, что она бежала, оторвалась и споткнулась. Конечно, папа мой побежал спасать, и их двоих унесло", — рассказал Ешиев-младший в интервью телеканалу "360".

По словам сына погибшего, Бадма Ешиев и его внучка не сразу собрались в США: они "путешествовали, в разные страны заезжали". Сын охарактеризовал отца как хорошего человека, лёгкого в общении, и добавил, что к отцу тянулись люди, его уважали.

Коллеги Ешиева узнали о смерти мужчины из СМИ. Бывшая начальница погибшего рассказала, что новость стала для них неожиданностью. Незадолго до гибели Ешиев уволился, чтобы поправить здоровье. Коллеги вспоминают, что мужчина, который трудился рабочим, был добрым и отзывчивым, а также мастером на все руки.