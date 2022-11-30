Восстановлено электроснабжение в обстрелянном ВСУ районе Курской области

В Суджанском районе Курской области восстановили подачу электричества, нарушенную вечером 29 ноября из-за серии ударов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Все повреждения на линии энергоснабжения в Суджанском районе устранены. Подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей", — написал он в своём канале в мессенджере Telegram.