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29 ноября, 23:27

Восстановлено электроснабжение в обстрелянном ВСУ районе Курской области

Старовойт: В Суджанском районе восстановлено энергоснабжение

В Суджанском районе Курской области восстановили подачу электричества, нарушенную вечером 29 ноября из-за серии ударов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Все повреждения на линии энергоснабжения в Суджанском районе устранены. Подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей", — написал он в своём канале в мессенджере Telegram.

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Как рассказывал Лайф, ВСУ выпустили по Суджанскому району по меньшей мере 11 снарядов. Электроснабжение также было частично нарушено в Кореневском районе. Энергетики сразу начали восстановительные работы.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Андрей Григорьев

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