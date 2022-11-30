Стали известны первые пары плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

В плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре определились первые пары. Так, например, в 1/8 финала первая команда группы А — сборная Нидерландов — сыграет с командой США, занявшей второе место в группе В. Матч пройдёт 3 декабря, он начнётся в 18:00 мск.

Сборная Англии по итогам группового этапа стала первой в группе В и сыграет с Сенегалом, занявшим второе место в группе А. Игра начнётся 3 декабря в 22:00 мск.

Матчи заключительного тура в группе С: Польша — Аргентина, Саудовская Аравия — Мексика, а также в квартете D: Австралия — Дания и Тунис — Франция пройдут 30 ноября.