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29 ноября, 23:20

Стали известны первые пары плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

В плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре определились первые пары. Так, например, в 1/8 финала первая команда группы А — сборная Нидерландов — сыграет с командой США, занявшей второе место в группе В. Матч пройдёт 3 декабря, он начнётся в 18:00 мск.

Сборная Англии по итогам группового этапа стала первой в группе В и сыграет с Сенегалом, занявшим второе место в группе А. Игра начнётся 3 декабря в 22:00 мск.

Матчи заключительного тура в группе С: Польша — Аргентина, Саудовская Аравия — Мексика, а также в квартете D: Австралия — Дания и Тунис — Франция пройдут 30 ноября.

Катар установил на ЧМ по футболу антирекорд

Катар установил на ЧМ по футболу антирекорд

Ранее Лайф писал, что матч ЧМ по футболу впервые рассудит женщина. Ею станет 38-летняя француженка Стефани Фраппар. Ранее она уже выступала в качестве судьи на этом чемпионате мира, но лишь в роли четвёртого арбитра.

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Wikipedia

Арина Родионова

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