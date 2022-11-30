Захарова поддела НАТО, указав на двойные стандарты Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику со стороны Запада насчёт ударов России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Дипломат привела цитату из интервью экс-пресс-секретаря НАТО Джейми Ши от 1999 года. Он тогда оправдывал целенаправленное нанесение ударов по инфраструктуре Югославии.

"Столтенбергу, Боррелю и белодомовским для памяти", — предварила Захарова в своём Telegram-канале цитату Ши.

Тот заявлял, что власти Югославии могут прекратить разрушение инфраструктуры, согласившись на условия НАТО. В противном случае альянс будет продолжать, говорил тогда представитель военного блока.

"К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию", — привела Захарова слова Ши.