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30 ноября, 00:16

Захарова поддела НАТО, указав на двойные стандарты Запада

Захарова напомнила, как НАТО специально лишало жителей Югославии воды и света

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику со стороны Запада насчёт ударов России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Дипломат привела цитату из интервью экс-пресс-секретаря НАТО Джейми Ши от 1999 года. Он тогда оправдывал целенаправленное нанесение ударов по инфраструктуре Югославии.

"Столтенбергу, Боррелю и белодомовским для памяти", — предварила Захарова в своём Telegram-канале цитату Ши.

Тот заявлял, что власти Югославии могут прекратить разрушение инфраструктуры, согласившись на условия НАТО. В противном случае альянс будет продолжать, говорил тогда представитель военного блока.

"К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию", привела Захарова слова Ши.

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Ранее в НАТО признали эффективность ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на работу системы противовоздушной обороны Украины, российские военные наносят значительный ущерб.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Анатолий Симоненко

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