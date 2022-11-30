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30 ноября, 00:40

В Красноярске загорелся торговый центр "Взлётка плаза"

В Красноярске загорелся торговый центр "Взлётка плаза", который находится в Советском районе города, на улице Весны. Местные жители публикуют в соцсетях видео с мощным пламенем.

Пожар в ТЦ "Взлётка плаза" в Красноярске. Видео © VK / "Мой Красноярск"

Судя по этим кадрам, на месте ЧП уже работает несколько пожарных автомобилей. Огонь охватил часть здания снизу доверху. Полиция оцепила прилегающую территорию. Информация о пострадавших не поступала.

"По предварительной информации, площадь пожара составляет 200 кв. м. На месте работает 18 единиц техники, около 60 человек личного состава", — сообщили в региональном управлении МЧС.

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А двумя днями ранее, как рассказывал Лайф, горел торговый центр в Омске. "Триумф" удалось потушить довольно быстро, обошлось без жертв.

Андрей Григорьев

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